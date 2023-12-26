Вибухає гарно, горить гарно, – Ігнат про вантаж, який міг перевозити ВДК "Новочеркаськ"

Вночі 26 грудня Повітряні сили ЗСУ знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Такі кораблі призначені насамперед для перевезення важкої броньованої техніки, особового складу, боєприпасів тощо.

Найімовірніше, вантаж, який перебував у ВДК "Новочеркаськ", міг бути призначений для російського війська, яке перебуває у Криму. Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Блискуча операція

Як зазначив Юрій Ігнат, були повідомлення про те, що, зокрема, ВДК "Новочеркаськ" перевозив іранські дрони-камікадзе типу "Шахед", якими ворог атакує територію України. Однак деталей про цю операцію України наразі не буде.

Корабель вибухає гарно, горить гарно. Подивимося, може, нам більше розкажуть наші розвідки, що саме там було і в який спосіб було проведено цю блискучу операцію. Тому що, зрозуміло, деталізації, мабуть, не буде одразу,

– підкреслив він.

Над цією операцією працювали Сили оборони, усі українські спецслужби. Повітряні сили ЗСУ на завершальному етапі знищили ВДК "Новочеркаськ".

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