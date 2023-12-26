У їхніх зведеннях уже навіть F-16: Ігнат заперечив збиття Су-24 під час атаки на "Новочеркаськ"
Джерело:Радіо Свобода
Цієї ночі Повітряні Сили атакували великий десантний корабель "Новочеркаськ", що базувався у Феодосії. У міноборони Росії визнали "пошкодження", і натомість вирішили вигадати байку про ліквідацію українських літаків.
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат наголосив, що заявам Росії про збиті Су-24 вірити не варто. Окупанти постійно "знищують" українські літаки у власних зведенням.
Дивіться також Пішов услід за "Москвою": що відомо про корабель "Новочеркаськ", який знищили у Феодосії
Ніяких збитих Су-24 не було
Юрій Ігнат заперечив заяви міноборони Росії про те, що під час атаки на Феодосію окупантам вдалося збити два українські винищувачі Су-24.
Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно,
– наголосив він.
Речник Повітряних Сил наголосив, що Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, вони дислокуються у Старокостянтинові. Звісно, зараз авіація не сидить вдома, а виконує на оперативних аеродромах завдання.
Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. У зведеннях вони регулярно "знищують" цілі пакети літаків. І це навіть не якісь пропагандистські телеграм-канали, а офіційні заяви міноборони.
Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 "знищувати". Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки, не варто,
– пояснив Ігнат.
Атака на "Новочеркаськ"
- Тактична авіація Повітряних Сил 26 грудня знищила великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Судно окупантів атакували за допомогою крилатих ракет. У порту розпочалася масштабна пожежа, а також щось почало вибухати.
- Через потужну детонацію почали ширитися чутки, що на борту корабля були іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". Юрій Ігнат наголосив, що "вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного". Це були або боєприпаси, або ж справді – ударні дрони.
- Після атаки понад 350 осіб евакуювали з найближчих до порту будинків у Феодосії. Їх нібито розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах.
- За повідомленням гауляйтера Аксьонова, під час удару загинула одна людина, ще дві поранено. Однак справжнє число загиблих окупантів може бути більше – кримські пабліки пишуть про десятки жертв.