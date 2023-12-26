У їхніх зведеннях уже навіть F-16: Ігнат заперечив збиття Су-24 під час атаки на "Новочеркаськ"

Цієї ночі Повітряні Сили атакували великий десантний корабель "Новочеркаськ", що базувався у Феодосії. У міноборони Росії визнали "пошкодження", і натомість вирішили вигадати байку про ліквідацію українських літаків.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат наголосив, що заявам Росії про збиті Су-24 вірити не варто. Окупанти постійно "знищують" українські літаки у власних зведенням.

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Ніяких збитих Су-24 не було

Юрій Ігнат заперечив заяви міноборони Росії про те, що під час атаки на Феодосію окупантам вдалося збити два українські винищувачі Су-24.

Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно,

– наголосив він.

Речник Повітряних Сил наголосив, що Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, вони дислокуються у Старокостянтинові. Звісно, зараз авіація не сидить вдома, а виконує на оперативних аеродромах завдання.

Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. У зведеннях вони регулярно "знищують" цілі пакети літаків. І це навіть не якісь пропагандистські телеграм-канали, а офіційні заяви міноборони.

Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 "знищувати". Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки, не варто,

– пояснив Ігнат.

Атака на "Новочеркаськ"