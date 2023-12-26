Був кораблик, а тепер уже нема: "вогняні" фото знищеного ВДК "Новочеркаськ"

Українській тактичній авіації вдалося знищити ще один великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії – "Новочеркаськ". У мережі показали фото судна окупантів у вогні.

Варто зазначити, що у міноборони Росії заявили лише про "пошкодження" корабля, однак кадри доводять інше. Російському "Новочеркаську" сказали остаточне прощавай.

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Кадри ліквідованого ВДК

Українські Повітряні Сили 26 грудня успішно відпрацювали по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. Міноборони Росії намагалося заспокоїти росіян, тому описало стан судна як "пошкоджене". Однак опубліковані кадри пожежі свідчать про брехню російських високопосадовців. Правду приховати не вдалося.

У Феодосії потужно горів російський десантний корабель / Фото Кримського вітру

Корабель не просто горів – він детонував. У мережі припустили, що він міг нести на борту нову партію іранських дронів-камікадзе типу "Шахед". У Повітряних Силах зазначили, що "вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного".

"Новочеркаськ", ймовірно, мав на борту важливий вантаж / Фото Кримського вітру

Також у мережі показали фото корабля вже після пожежі. Точніше, те, що від нього лишилося – на опублікованих кадрах важко зрозуміти, де саме "Новочеркаськ". Вся передня половина судна зараз під водою, вона повністю зникла. Лише напроти портових кранів ледь видно напівзанурені останки.

OSINT-аналітики стверджують, що там можна впізнати уламки моста, щогли і задньої частини АК-725.

Корабель "Новочеркаськ" раптово пропав / Фото Oliver Alexander

Атака на десантний корабель: деталі