Був кораблик, а тепер уже нема: "вогняні" фото знищеного ВДК "Новочеркаськ"
Українській тактичній авіації вдалося знищити ще один великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії – "Новочеркаськ". У мережі показали фото судна окупантів у вогні.
Варто зазначити, що у міноборони Росії заявили лише про "пошкодження" корабля, однак кадри доводять інше. Російському "Новочеркаську" сказали остаточне прощавай.
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Кадри ліквідованого ВДК
Українські Повітряні Сили 26 грудня успішно відпрацювали по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. Міноборони Росії намагалося заспокоїти росіян, тому описало стан судна як "пошкоджене". Однак опубліковані кадри пожежі свідчать про брехню російських високопосадовців. Правду приховати не вдалося.
У Феодосії потужно горів російський десантний корабель / Фото Кримського вітру
Корабель не просто горів – він детонував. У мережі припустили, що він міг нести на борту нову партію іранських дронів-камікадзе типу "Шахед". У Повітряних Силах зазначили, що "вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного".
"Новочеркаськ", ймовірно, мав на борту важливий вантаж / Фото Кримського вітру
Також у мережі показали фото корабля вже після пожежі. Точніше, те, що від нього лишилося – на опублікованих кадрах важко зрозуміти, де саме "Новочеркаськ". Вся передня половина судна зараз під водою, вона повністю зникла. Лише напроти портових кранів ледь видно напівзанурені останки.
OSINT-аналітики стверджують, що там можна впізнати уламки моста, щогли і задньої частини АК-725.
Корабель "Новочеркаськ" раптово пропав / Фото Oliver Alexander
Атака на десантний корабель: деталі
- Українська тактична авіація 26 грудня вночі відпрацювала по десантному кораблю "Новочеркаськ". Повітряні Сили використали для успішної атаки крилаті ракети. Судно призначене для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів.
- Цілком ймовірно, що росіяни використовували ВДК "Новочеркаськ" як пороми, оскільки Кримський міст – вже досить ненадійна незаконна конструкція. Чи були там "Шахеди" наразі невідомо, ця інформація з'явиться згодом від партизанів. Також за тактико-технічними характеристиками мало б бути 87 членів екіпажу.
- Наталія Гуменюк згодом повідомила, що у Феодосії потрібна дорозвідка для отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях. Цілком ймовірно, що був пошкоджений ще один корабель. У портовій інфраструктурі все знаходиться близько.