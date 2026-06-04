Безпілотники вгатили по ворожому кораблю "Світляк" в окупованому Криму

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський прикордонний сторожовий корабель "Світляк" біля селища Юркіне, що розташоване на території тимчасово окупованого Криму.

Деталі успішної операції розкрив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про нові ураження?

Загалом, атакований корабель використовувався для патрулювання морських акваторій, охорони портів і суден, а також був оснащений засобами протиповітряної оборони.

Крім того, серед уражених об'єктів – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", навігаційне обладнання, цистерни, локомотиви та трансформаторні установки.

Удар по російському кораблю: дивіться відео зі сторінки "Мадяра"

Які ще цілі атакували Сили оборони протягом останнього часу?

Напередодні, 3 червня, українські безпілотники долетіли до Санкт-Петербурга. Там під ударом опинився нафтовий термінал. Без уражень не залишилася й Кронштадтська військово-морська база.

Ураження зазнав, зокрема, корвет "Бойкий", пов'язаний із "тіньовим" флотом країни-агресорки. Пожежу й руйнування на судні підтвердили й супутникові знімки.

Під удар потрапив і Мічурінський завод "Прогрес" у Тамбовській області. Підприємство виготовляє компоненти для систем управління авіаційної та ракетної техніки, зокрема елементи навігації, стабілізації та автопілотів для літаків, ракет і БпЛА.

Також уражено радіотехнічну систему РСБН-4Н на аеродромі Саки в окупованому Криму. Окрім цього, під удари потрапили склад боєприпасів і дронів у Галицинівці, склад пально-мастильних матеріалів у Білолуцьку та командно-спостережний пункт у Селидовому.