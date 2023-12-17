Один із так званих "покараних", – ВМС про корабель "Циклон", який росіяни вивели у Севастополі
У тимчасово окупованому Севастополі росіяни вивели у бухту свій сучасний корабель "Циклон". Однак наразі окупанти не використовують його для пуску крилатих ракет.
Наразі це російське судно виконує роль протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.
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У ВМС розповіли про російський корабель "Циклон"
Плетенчук зазначив, що "Циклон" – це малий ракетний корабель, який був розроблений в 90-ті роки минулого сторіччя. Зокрема, тоді окупанти планували поставити у стрій в Чорноморському флоті до 5 одиниць подібних суден.
"Три з них будували в Керчі на заводі "Залів", а саме "Циклон", "Амур" і "Аскольд". З "Аскольдом" всі знають, яка пригода сталася, а "Амур" зараз разом з ще одним таким кораблем "Тучею", який побудували в Казані, біля Новоросійська проходить випробування", – розповів речник ВМС.
Він зауважив, що першим кораблем з цієї серії був саме "Циклон", але протягом 2 років щось у нього не виходить з крилатими ракетами, тому наразі російська армія його використовує як ППО.
Плетенчук також наголосив, що решту носіїв крилатих ракет загарбники не ризикують відправляти до Севастополя і сховали їх в Новоросійську на території Росії.
Тому це показовий такий "покараний" (корабель "Циклон" – 24 Канал). Там "Павел Державин" (російський корабель – 24 Канал) був покараний, прийшов подивитися, зазнав 2 пошкоджень і пішов,
– сказав він.
Наостанок речник Військово-морських сил ЗСУ сказав, що, на думку окупантів, саме корабель "Циклон" підходить для розвідки ситуації поблизу Севастопольської бухти.
Росія перегнала новий ракетоносій у "Чорне море"
- Журналісти видання Defence Express розповіли, що у тимчасово окупованій Керчі помітили нове російське судно. Мовиться про ракетоносій "Туча".
- Цей корабель росіяни побудували на верфі у Зеленодольську, що у Татарстані. Автори матеріалу припустили, що "Тучу" могли пригнати до Новоросійська через Волго-Донський канал, а згодом перенаправити у Керч.
- Варто зазначити, що цей корабель був спущений на воду лише у липні 2023 року. Він має вісім пускових під ракети "Калібр" або "Онікс", "Панцир" (у морській версії), а також дрон Орлан-10.