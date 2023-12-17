Один із так званих "покараних", – ВМС про корабель "Циклон", який росіяни вивели у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни вивели у бухту свій сучасний корабель "Циклон". Однак наразі окупанти не використовують його для пуску крилатих ракет.

Наразі це російське судно виконує роль протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

До теми Небезпека зберігається, – Гуменюк припустила, чого чекати від Чорноморського флоту

У ВМС розповіли про російський корабель "Циклон"

Плетенчук зазначив, що "Циклон" – це малий ракетний корабель, який був розроблений в 90-ті роки минулого сторіччя. Зокрема, тоді окупанти планували поставити у стрій в Чорноморському флоті до 5 одиниць подібних суден.

"Три з них будували в Керчі на заводі "Залів", а саме "Циклон", "Амур" і "Аскольд". З "Аскольдом" всі знають, яка пригода сталася, а "Амур" зараз разом з ще одним таким кораблем "Тучею", який побудували в Казані, біля Новоросійська проходить випробування", – розповів речник ВМС.

Він зауважив, що першим кораблем з цієї серії був саме "Циклон", але протягом 2 років щось у нього не виходить з крилатими ракетами, тому наразі російська армія його використовує як ППО.

Плетенчук також наголосив, що решту носіїв крилатих ракет загарбники не ризикують відправляти до Севастополя і сховали їх в Новоросійську на території Росії.

Тому це показовий такий "покараний" (корабель "Циклон" – 24 Канал). Там "Павел Державин" (російський корабель – 24 Канал) був покараний, прийшов подивитися, зазнав 2 пошкоджень і пішов,

– сказав він.

Наостанок речник Військово-морських сил ЗСУ сказав, що, на думку окупантів, саме корабель "Циклон" підходить для розвідки ситуації поблизу Севастопольської бухти.

Росія перегнала новий ракетоносій у "Чорне море"