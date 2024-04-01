За три роки в строю жодного пуску: у ВМС відповіли, чому Росія не використовує "Циклон" для атак

Корабель "Циклон" є ракетоносієм, який Росія побудувала на території тимчасово окупованого Криму. Однак окупанти ще жодного разу не застосували це судно для атак. У ВМС відповіли, у чому річ.

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, росіяни добудували корабель "Циклон" ще три роки тому. Може бути одразу декілька причин, чому вони його ще використовували для атак, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Корабель-невдаха

Як зазначив речник, може йтися, як і про технічні проблеми, так і про неготовність екіпажу. Хоча Плетенчук додає, що обидва варіанти звучать досить дивно, оскільки корабель вже декілька років перебуває на службі.

"Циклон" уже декілька років в строю – фактично вже близько трьох років як добудований. І можна сказати, що він не пройшов всі державні випробування. Тому що стрільби (запуски ракет – 24 Канал) туди теж входять. І станом на зараз, так, маємо такий факт, що він ракети не запускав,

– заявив представник ВМС.

Загалом зі слів Плетенчука зрозуміло, що ця ситуація з "Циклоном" видається вкрай дивною, оскільки він побудований якраз-таки для запуску ракет. Однак важливо, що у нього на борту є також "Панцирь-С" – протиповітряна система, яку окупанти іноді все ж застосують.

Ситуація в морі