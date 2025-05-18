Судно Мексики врізалося у Бруклінській міст: відомо про жертв

У Нью-Йорку ввечері 17 травня навчальний корабель мексиканського флоту врізався у Бруклінський міст. Внаслідок інциденту відомо про постраждалих та жертв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про жертв і постраждалих через інцидент у Нью-Йорку

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що, станом на 00:18 за місцевим часом (07:18 за київським) внаслідок врізання вітрильного корабля ВМС Мексики "Куаутемок" в Бруклінський міст загинуло щонайменше 2 людини.

На цей час із 277 осіб на борту 19 зазнали травм. Двоє з постраждалих залишаються у критичному стані, ще двоє, на жаль, померли,

– написав Адамс.

Згодом мексиканський військово-морський флот заявив, що загалом через інцидент поранено 22 людини. З них 19 були доставлені до лікарень.

В американській поліції повідомили журналістам, що двоє загиблих впали з однієї з щогл корабля. За словами правоохоронця, біологічну смерть їм констатували після того, як доставили до найближчої лікарні.

У поліції також зазначили, що корабель "Куаутемок" перемістили на пірс 36 у Нью-Йорку.

Раніше міська влада Нью-Йорка заявляла, що "механічні проблеми" могли спричинити зіткнення корабля з мостом, але застерегла, що вся інформація наразі є попередньою.

Причина врізання судна у міст залишається предметом розслідування для правоохоронних органів.