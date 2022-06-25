Корабельне угруповання росіян у Чорному морі "схудло": головне про ситуацію на Півдні 24 червня

У Чорному морі 24 червня продовжилися сильні шторми. Через це Росія вивела звідти частину свого військового флоту.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Також там розповіли, яка загалом була ситуація на їхньому напрямку протягом доби.

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Залишається велика загроза обстрілів з моря

Наразі в акваторії Чорного моря залишилися лише кілька ворожих суден. Решту вивели до пунктів базування.

Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "схудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля,

– розповіли в командуванні.

Напередодні повідомляли, що там є п'ять кораблів заряджених ракетами. Проте також і застерегли про небезпеку, яка нікуди не зникла. Адже досі дуже велика загроза ракетних обстрілів з боку моря.

Найбільшу небезпеку це становить для жителів південних областей, бо вони мають найменше часу на те, щоб дійти до укриття. Тому в повідомленні вкотре закликали швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Окрім цього, застерігають від пляжного відпочинку. Адже часто штормом зриває з якоря морські міни.

Які втрати ворога на Півдні 25 червня

Штурмові літаки ЗСУ завдали в цей день удару по скупченню противника в районі Снігурівки. Також у районі Олександрівки Повітряні сили вдарили гелікоптерами.

Вони ліквідували:

46 окупантів;

крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт";

2 сучасні танки Т-72;

7 одиниць іншої броньованої техніки.

Ворог теж намагався атакувати гелікоптерами. Росіяни здійснили наліт і випустили 6 некерованих ракет у Бериславському районі Херсонщини. Попередньо суттєвих руйнувань та постраждалих внаслідок цього немає.

Росіяни завдали ударів, ППО збили 2 ракети

Ввечері ворог залучив стратегічну авіацію з напрямку окупованої Херсонщини. Звідти атакували Криворізький район, по якому запустили три ракети. Дві з них змогли збити сили протиповітряної оборони, а одна влучила в сільськогосподарські угіддя біля Нововоронцовки. Там пошкоджена сільськогосподарська техніка, але критичних руйнувань і жертв немає.

Також окупанти намагаються проводити розвідку безпілотниками на Миколаївщині. Сьогодні там був збитий один їхній БпЛА "Орлан-10".

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