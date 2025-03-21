Росія вперше за довгий час вивела у Чорне море ракетоносії: який загальний залп "Калібрів"

Наразі для України існує середній рівень загрози через ймовірне затосування Росією ракет "Калібр". В акваторію Чорного моря виведено ракетоносії.

Судна вийшли з пункту базування у Новоросійську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

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Скільки ракет "Калібр" знаходиться в акваторії Чорного моря

Згідно з останніми повідомленнями в акваторію Чорного моря Росія вивела 2 ракетоносії, а саме два підводні човни "Варшавянка" із загальним залпом до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Ще зранку в Чорному та Азовському морях носії "Калібрів" були відсутні. Кілька днів до цього вороги також не заводили в акваторію ці судна.

Однак у Середземному морі до використання російська армія приготувала чотири кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп на них складає до 26 ракет.



Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, за добу до Чорного моря рухалися 19 ворожих суден, а до Азовського моря – 2.



Варто зазначити, що росіяни порушують Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

Нагадаємо, російська армія значно обмежила свої можливості в Чорному морі після трьох років війни. Це сталося через те, що українські сили оборони почали часто знищувати військові кораблі ворога. З лютого 2022 року українські бійці знищили або пошкодили щонайменше 24 російські кораблі та човни, включаючи крейсер "Москва". Попри цю обмеженість у використанні суден ворог зберігає здатність завдавати дальні удари по Україні.