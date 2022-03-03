Кораблі росіян потопили цивільне судно в одеському порту: врятувався весь екіпаж

Кораблі росіян потопили торгове судно Helt в одеському порту. На борту перебували 6 людей: четверо українців та двоє росіян.

Судно розкололося та пішло на дно. На щастя, врятувалися всі члени екіпажу, хоча спершу повідомлялося тільки про двох уцілілих.

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Рятувальну операцію неможливо розпочати. Порт перебуває під прицілом російських кораблів. Вихід у море може стати фатальним для судна, яке рушить на допомогу.

Росія погрожувала Helt

ВМС ЗСУ ще 2 березня повідомляли, що Росія вимагає від Helt зайти у небезпечну зону Чорного моря. Окупанти хотіли прикритися цивільним судном як живим щитом.

У ВМС ЗСУ тоді заявили: "це ніщо інше, як піратство XXI століття".

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