Росія застосовує більше морських платформ, – у ВМС ЗСУ розповіли про ситуацію в Чорному морі

Російські окупанти почали частіше використовувати морські платформи. У Військово-морських силах ЗСУ помітили, що ворога намагається не виводить звичні кораблі в Чорне море, але використовує їх для обстрілу України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері "Новини.LIVE".

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Росія зменшила свою присутність в Чорному морі

Дмитро Плетенчук зазначив, що ситуація в акваторії Чорного моря залишається стабільною – будь-які кораблі там відсутні. Однак росіяни не припинили застосовувати морські платформи для обстрілів за останні чотири місяці.

Цієї ночі не застосовувалися морські носії. Проте, загалом, якщо брати останні чотири місяці, спостерігається трохи збільшення застосування морських платформ, у порівнянні з попередніми місяцями,

– зазначив речник.

Представник ВМС України наразі не може сказати, що ситуація в Чорноморському флоті "якось докорінно змінилася".

Росія все ще тримає свої флоти в Новоросійську. Звідти ворогу важче запускати ракети, але військові враховують наявність там восьми носіїв ракет.

За даними Генштабу ЗСУ, російських кораблів у Чорному та Азовському морях немає. У Середземному морі стоїть два кораблі ворога, але серед них відсутні носії ракет "Калібр".

Зараз склалася така ситуація, що ні Україна, ні Росія не можуть спокійно виходити у море та використовувати його як об'єкт для своїх дій. Рухатися морем Україна не може через постійну присутність російської авіації в повітрі, а ворогам в акваторії можуть загрожувати українські дрони. Отож Чорне море фактично вважається "сірою зоною".

Для російських кораблів у Чорному морі існує небезпека, тому ворог почав залучати їх до бойових дій рідше. Все через те, що Сили оборони України мають можливість наближатися до Кримського мосту та знищувати російські системи ППО. Як зазначив, капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук, наші військові роблять все можливе, аби вдарити по мосту та мати переваги в акваторії Чорного моря.