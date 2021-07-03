Цинічна брехня: кораблі Росії не допомогли українському судну, попри сигнали SOS

Російські кораблі ігнорували сигнали SOS, які посилало українське риболовецьке судно. Попри це, пропагандисти Росії запевняли, що нібито були готові допомогти нашим морякам.

За даними Міноборони, наше риболовецьке судно, яке зазнало аварії 3 липня у Чорному морі, не отримала допомогу від країни-агресора.

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Цікаво, що пропагандисти "трубили" про порятунок українського судна у той час, як його вже буксирував корабель морської охорони ДПСУ.

Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну є черговим інформаційним заходом Росії,

– наголосили у Міноборони.

А названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Івановець" та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний" до українського судна не наближались, попри отримання сигналу SOS.

Що відомо про аварію українського судна