Кораблі України та Франції провели спільні навчання у Чорному морі

У грудні 2021 року в акваторії Чорного моря кораблі України та Франції провели спільні навчання. Особовий склад кораблів взяв участь у низці спільних тренувань.

Пресслужба ВМС ЗСУ повідомила, що тренування типу PASSEX відбулися у північно-західній частині Чорного моря. Участь у них взяли середній десантний корабель "Юрій Олефіренко"( Україна) та фрегат Auvergne (Франція).

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Мета навчання:

підтримання безпеки у Чорноморському регіоні;

вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО.

Деталі

Від французької сторони до навчань також залучили корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

Особовий склад кораблів провів низку спільних тренувань. Зокрема, опрацювали ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів.

Також приділили увагу висвітленню морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку.

Пріоритетом навчання було підвищити взаємосумісність та злагодженість дій екіпажів.

Окрім того, на борту "Юрій Олефіренко" відпрацювали тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата,

– мовиться у повідомленні.

У Чорному морі провели навчання / ВМС ЗСУ

США і Туреччина обговорили ситуацію у Чорному морі

У грудні 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили ситуацію у Чорноморському регіоні.

Політики провели діалог щодо спільної підтримки заради стабільності на цій території.

Окрім того, Блінкен та Чавушоглу обговорили ситуацію на українському кордоні.

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Допис ВМС ЗСУ:

В акваторії Чорного моря кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування типу PASSEX.

У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом з фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne" провели тренування типу "PASSEX". Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування, особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку тощо. Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.