КОРДівець у Маріуполі збив двох школярок-сестер: йому оголосили підозру

Прокуратура повідомила 32-річному начальнику управління КОРД у Маріуполі про підозру. Він вчинив ДТП, у якій постраждали дві школярки.
Аварія із постраждалими дітьми сталася ще у березні 2019 року. Відтак, через два роки, Після ДТП слідчі теруправління Державного бюро розслідувань висунули чоловіку підозру.
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ДТП із поліцейським у Маріуполі
- 9 березня 2019 року, близько 9:00, поліцейський їхав за кермом службового авто Mitsubishi L200
- Подія сталася у Лівобережному районі Маріуполя. Під час проїзду перехрестя поліцейський наїхав на двох дівчат-сестер 9 і 10 років.
- У результаті ДТП одна з дівчат отримала травми середньої тяжкості.
- Водій – 33-річний заступник начальника управління – начальник відділу оперативного реагування управління КОРД у Донецькій області.
Аварію чоловік вчинив на службовому авто / Фото ДБР
Що загрожує поліцейському
Правоохоронця підозрюють у порушенні правил безпеки руху, що спричинило травми середньої тяжкості.
КОРДівцю повідомили про підозру / Фото ДБР
У разі доведення провини йому загрожує обмеження волі терміном до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же час.
ДТП з неповнолітніми: останні випадки
- 24 травня у Вінниці нетвереза жінка наїхала на 13-річного хлопчика. Постраждалий у важкому стані у реанімації.
- Того ж дня у Буську на Львівщині ВАЗ, за кермом якого був п'яний водій, вилетів у кювет і перекинувся. Внаслідок аварії постраждали двоє 17-річних дівчат.
- Тим часом у Вознесенську, що на Миколаївщині, неповнолітний син місцевого майора влаштував стрілянину з вікна авто. Все це відбувалося під час руху, хлопець перебував за кермом.