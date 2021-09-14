Кордон з Білоруссю – плачевний, – військовий експерт закликав захистити Україну
Джерело:24 канал
Є загроза, що Росія може здійснити наступ на Україну з території Білорусі. Туди вже звезли зброю та техніку, мовляв, для військових навчань "Захід-2021". Однак проблема України у ненадійно захищеному кордоні.
Про це в ефірі 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, військовий експерт Михайло Макарук. За його словами, українсько-білоруський кордон потребує укріплення.
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"Українсько-білоруський кордон є для наших захисних порядків плачевним видовищем. У нас є лише природні захисні умови, а саме болота і річка Прип'ять. Це велика проблема", – наголосив Макарук.
Що треба робити
Він вважає, що потрібно більш активно формувати забезпечення державного кордону.
Потрібні комунікації, в певних місцях огорожі, фортифікаційні споруди оборони тощо,
– сказав військовий експерт.
"Це має бути увага Міністерства внутрішніх справ, до якої належить Прикордонна служба України", – додав він.
Макарук про ймовірний наступ Росії з території Білорусі: дивіться відео
Навчання "Захід-2021": коротко
- Спільні військові навчання Росії та Білорусі стартували 9 вересня. Триватимуть вони до 16 вересня.
- Головна мета навчань – "інтереси забезпечення військової безпеки союзної держави". Водночас Олександр Лукашенко пояснював, що навчаються разом, адже "і воювати доведеться разом".
- Президенти обох країн напередодні навчань обговорювали співпрацю телефоном.
- Володимир Зеленський запевнив, що усвідомлює небезпеку і не виключає повномасштабної війни.