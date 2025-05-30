Кордон з Білоруссю в Житомирській області наразі повністю забетонований, – ОВА

Кордон України з Білоруссю в Житомирській області повністю забетонований. Також на прикордонних територіях продовжують нарощування оборонних рубежів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка для Telegraf.

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Яка зараз ситуація на кордоні з Білоруссю

Під час інтерв'ю журналісти нагадали Віталію Бунечку, що у 2019 році до Житомира приїжджав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У 2019 році на сцені театру імені Кочерги ми підписали угоду про співробітництво з Гомельською областю. Але після вторгнення ми її, звісно, розірвали. На сьогодні кордон з Білоруссю повністю забетонований,

– сказав голова Житомирської ОВА.

За його словами, влада врахувала всі помилки, які були допущені на початку вторгнення. За останні роки в Житомирській області суттєво посилили захист кордону з Білоруссю і зараз там постійно знаходяться військові підрозділи, які продовжують нарощування оборонних рубежів.

Віталій Бунечко додав, що на Житомирщині для ворога підготували "справжню пекельну пастку".

Малопомітні перешкоди, рови, повністю вздовж кордону облаштовано взводні й ротні опорні пункти, які є базою нашої оборони. Спершу ми будували такі укріплення за власним баченням, але потім, коли військові вже за розрахунками та планами Генерального штабу ставили нам завдання щодо розбудови лінії оборони кордону, виявилося, що все було організовано добре,

– підсумував голова ОВА.

Він також зазначив, що минулого року на побудову фортифікацій було спрямовано понад 2,5 мільярда гривень з різного рівня бюджетів і побудовано 100% фортифікаційних споруд, які було заплановано. За словами Бунечка, на кордоні справді глибоко ешелонована система захисту.

До того ж військові регулярно доповідають про накопичення особового складу та техніки противника по той бік кордону.