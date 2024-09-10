Сергій Наєв розповів, чи є загроза наступу з боку Білорусі наразі. Адже білоруські опозиційні телеграм-канали поширювали інформацію про те, що Мінськ сконцентрував на кордоні з боку Білорусі 1000 військових.

Також вони писали про розгортання додаткових медичних відділень на базі місцевих лікарень в Гомельській області.

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Що відомо про загрозу зі сторони Білорусі

Будь-який військовий має тверезо оцінювати ситуацію, яка складається на тому чи іншому напрямку. Розгортання окремих елементів ще має бути підкріплене наявністю сили, яка може проводити такі наступальні дії. Наразі таких сил у ворога немає, він такі угруповання не створив. Але це не означає, що цього не може статись надалі,

– пояснив екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ.

За його словами, наші бійці не спостерігають підготовки до наступальних дій на білоруському напрямку.

Генерал-лейтенант додав, що аналіз наявних на території Білорусі сил, їхнього психологічного стану та готовності проводити наступальні дії станом на цю хвилину не свідчить про безпосередню підготовку до наступальних дій.

Що буде надалі – будемо бачити,

– заявив Наєв.

Водночас 6 вересня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що інформація про перекидання військ – це лише риторика Білорусі. Адже так Мінськ намагається нагнітати ситуацію, відвертати увагу від більш важливих моментів війни, яку розв'язала Росія.

Проте Андрій Демченко запевнив, що Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв, повинна мати сильні оборонні позиції.