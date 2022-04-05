Кордон з Білоруссю: ворог робить ротацію, вивозить техніку та переміщує інші підрозділи
5 квітня 2022 , 19:27Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Російські окупанти змінюють плани у війні з Україною. Шалені втрати змусили ворога відмовитися від розтягування лінії фронту та перекинути сили на Схід України.
Схоже на те, що російські окупанти наразі не розглядають напад на Україну з Білорусі. Майстерність ЗСУ та шалені втрати змусили ворога переглянути свої плани.
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Ситуація на Сіверському напрямку
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує вивозити залізницею та літаками військову техніку з Білорусі.
Разом з тим наші герої помітили пеерміщення окремих підрозділів ближче до українського кордону. Є ймовірність проведення ротації підрозділів, які охороняють білоруський кордон.
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