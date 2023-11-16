Закриває чотири пункти пропуску: як реагує Фінляндія на шукачів притулку з Росії

Фінляндія закриє чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Це рішення пов’язане із великою кількістю біженців з Росії.

До 18 лютого Фінляндія закриє чотири із восьми пункти перетину кордону з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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У Фінляндії закривають кордони з Росією

На пресконференції у четвер, 16 листопада, Петтері Орпо повідомив про закриття чотирьох пунктів пропуску на своєму східному кордоні з Росією.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен уточнила, що Фінляндія повністю закриє до лютого пункти перетину кордону в Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала.

Прикордонні переходи будуть закриті для будь-якого руху в ніч з п'ятниці на суботу. Вони залишаться закритими до 18 лютого,

— йдеться у повідомленні.

Прийом заяв про надання притулку буде зосереджений на прикордонних пунктах пропуску "Салла" і "Вартіус". Зазначається, що на інших пунктах перетину кордону, які залишаться відкритими буде неможливо подати заявку про надання притулку.

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