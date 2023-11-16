Закриває чотири пункти пропуску: як реагує Фінляндія на шукачів притулку з Росії
Джерело:Helsingin Sanomat
Фінляндія закриє чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Це рішення пов’язане із великою кількістю біженців з Росії.
До 18 лютого Фінляндія закриє чотири із восьми пункти перетину кордону з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
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У Фінляндії закривають кордони з Росією
На пресконференції у четвер, 16 листопада, Петтері Орпо повідомив про закриття чотирьох пунктів пропуску на своєму східному кордоні з Росією.
Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен уточнила, що Фінляндія повністю закриє до лютого пункти перетину кордону в Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала.
Прикордонні переходи будуть закриті для будь-якого руху в ніч з п'ятниці на суботу. Вони залишаться закритими до 18 лютого,
— йдеться у повідомленні.
Прийом заяв про надання притулку буде зосереджений на прикордонних пунктах пропуску "Салла" і "Вартіус". Зазначається, що на інших пунктах перетину кордону, які залишаться відкритими буде неможливо подати заявку про надання притулку.
Напруження у відносинах Фінляндії та Росії: що відомо
- Ще у квітні 2023 року Фінляндія почала будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією. Це рішення прийняли на тлі війни Росії з Україною та для уникнення міграційної кризи. Цей паркан виготовлений зі сталевої сітки і заввишки 3 метри. Орієнтовний час закінчення будівництва паркану – кінець 2026 року.
- З 16 вересня Фінляндія заборонила в’їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії. А згодом, 9 листопада, прикордонна служба Фінляндії заявила, що не будуть пропускати велосипедистів з Росії на територію країни, щоб запобігти нелегальному потоку мігрантів.
- Не лише обмеження в’їзду на територію Фінляндії запровадив її уряд. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія намагається позбутися впливу громадян агресора. Уряд Фінляндії почав активно працювати над законами, які мають на меті заборонити росіянам укладати будь-якої угоди з нерухомості в межах країни.