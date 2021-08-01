Кордон Литви перейшла рекордна кількість мігрантів з Білорусі

Через литовський кордон 1 серпня перейшла рекордна кількість нелегальних мігрантів з Білорусі. З опівночі до 13 години затримали 216 осіб.

У випадку, якщо потік нелегальних мігрантів не зменшиться, за 1 серпня очікують затримати 300 – 400 осіб. До цього рекорд щодо кількості затриманих становив 171 особу за добу.

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Нелегальні мігранти зазвичай переходили кордон вночі й у місцях, де немає відеокамер, проте наразі вони йдуть через всі ділянки та в будь-який час доби, зазначив представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс безпосередньо звинуватив режим самопроголошеного президента Білорсу Олександра Лукашенка в організації міграційної кризи на кордоні між країнами. За його словами, відповідні події використовують як засіб тиску на Євросоюз.

Міграційна криза на кордоні між Литвою та Білоруссю: коротко

Після санкції Євросоюзу через затримання літака із Романом Протасевичем, Лукашенко повідомив, що Білорусь більше не спинятиме потоки наркотиків та мігрантів на кордоні з Литвою.

Протягом червня 2021 року Литва повідомила, що незаконно перетнути кордон Білорусі намагалися 400 людей, здебільшого мігранти-нелегали походять з Сирії, Ірану та Іраку.

Вже 3 липня 2021 року через мігрантів з Білорусі Литва оголосила надзвичайну ситуацію.