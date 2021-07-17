На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник виїхав на зустрічку та збив шлагбаум: відео
Джерело:ДПСУ
У пункті пропуску "Виступовичі" на кордоні України з Білоруссю трапився нестандартний випадок. П'яний водій-далекобійник спричинив аварійну ситуацію.
Чоловік виїхав на зустрічну смугу та збив шлагбаум. Через це на нього склали аж 6 адміністративних провадження.
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Прикордонники виявили, що водій автоцистерни перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він зізнався, що справді вживав спритне – вже після оформлення прикордонниками Білорусі.
Інцидент на кордоні з Білоруссю: дивіться відео
Оформили аж 6 адмінпротоколів
Прикордонники Житомирського загону оформили на порушника документи за статтями про злісну непокору прикордонному наряду та порушення прикордонного режиму. Поліція відкрила адмінпровадження за статтями про порушення ПДР з пошкодженням майна, нетверезе водіння, водіння без документів та та дрібне хуліганство.
Інші випадки на кордоні
- У Харківській області на пункті пропуску Гоптівка затримали пасажира автобуса. Він намагався перевезти у бороді заборонену речовину. За його словами, це був канабіс.
- На Львівщині поляка-колекціонера на рідкісній "Волзі" не пропустили через кордон. Все тому, що чоловік не подбав про наявність усіх необхідних документів.
- Ще раніше львівські прикордонники затримали 2 громадян Німеччини. Вони незаконно перетнули кордон з Польщі, бо були впевнені, що Україна в Євросоюзі.