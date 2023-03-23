Загинув на кордоні із Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування смерті бійця

На кордоні з Білоруссю в лютому 2023 року загинув боєць тероборони. У Державному бюро розслідувань розповіли, що трагедія трапилась орієнтовно о 2:00 25 лютого біля села Тур Ковельського району Волинської області.

ДБР проводить розслідування загибелі бійця в межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.

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Нові деталі загибелі бійця тероборони на Волині

Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю,

– заявив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

За його словами, внаслідок обстрілу був поранений один з військових. Боєць помер дорогою до лікарні.

Руслан Ляшко також розповів, що:

ДБР вже допитало всіх свідків;

триває розслідування;

призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події.

Окрім того, у відомстві зазначили, що це єдине кримінальне провадження у львівському управлінні ДБР щодо порушення правил несення бойового чергування з 24 лютого 2022 року.

Додаткових деталей про результати розслідування загибелі бійця у ДБР не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

"Інша інформація містить таємницю досудового розслідування, і з метою забезпечення інтересів слідства доступ до такої інформації є обмеженим", – заявили в ДБР.

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