Загинув на кордоні із Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування смерті бійця
Джерело:Hromadske
На кордоні з Білоруссю в лютому 2023 року загинув боєць тероборони. У Державному бюро розслідувань розповіли, що трагедія трапилась орієнтовно о 2:00 25 лютого біля села Тур Ковельського району Волинської області.
ДБР проводить розслідування загибелі бійця в межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.
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Нові деталі загибелі бійця тероборони на Волині
Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю,
– заявив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.
За його словами, внаслідок обстрілу був поранений один з військових. Боєць помер дорогою до лікарні.
Руслан Ляшко також розповів, що:
- ДБР вже допитало всіх свідків;
- триває розслідування;
- призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події.
Окрім того, у відомстві зазначили, що це єдине кримінальне провадження у львівському управлінні ДБР щодо порушення правил несення бойового чергування з 24 лютого 2022 року.
Додаткових деталей про результати розслідування загибелі бійця у ДБР не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.
"Інша інформація містить таємницю досудового розслідування, і з метою забезпечення інтересів слідства доступ до такої інформації є обмеженим", – заявили в ДБР.
Що відомо про загибель бійця на Волині: головне
- 26 лютого пресофіцер 100-ї бригади Територіальної оборони Сергій Хомінський підтвердив, що на Волині під час виконання завдання загинув боєць тероборони.
- Тоді мережею ширилась інформація про те, що вранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білоруссю, унаслідок чого й міг загинути воїн.
- Пресофіцер 100-ї бригади тероборони Хомінський закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації.
- Згодом білоруси спростували заяви про перестрілку та сказали, що жодних подібних інцидентів не було.