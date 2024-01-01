На кордоні посилили контроль тих, хто виїздить за кордон: Лубінець відповів, чи це законно

На українському кордоні утворилися величезні затори через посилення контролю громадян, які бажають виїхати з країни. Деякі люди стоять вже понад добу.

Люди скаржаться, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, водіїв, які беруть участь у перевезенні гуманітарного вантажу, а також вимагають показати військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

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Чи законні дії ДПСУ

У самому ДПСУ пояснюють – були вимушені посилити перевірки на кордоні через велику кількість випадків підробки документів. Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевірить дії співробітників прикордонної служби на законність.

Омбудсмен розповів, що направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати перелік документів, які вимагають у громадян при перетині державного кордону, а також пояснити правові підстави такої вимоги.

Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство,

– наголосив Лубінець.

Він нагадав, що державні органи не повинні перевищувати свої службові повноваження.

Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені!,

– заявив омбудсмен.

Що передувало