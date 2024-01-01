На кордоні посилили контроль тих, хто виїздить за кордон: Лубінець відповів, чи це законно
Джерело:Дмитро Лубінець
На українському кордоні утворилися величезні затори через посилення контролю громадян, які бажають виїхати з країни. Деякі люди стоять вже понад добу.
Люди скаржаться, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, водіїв, які беруть участь у перевезенні гуманітарного вантажу, а також вимагають показати військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.
Дивіться також Хто з чоловіків має право виїзду за кордон і які документи потрібні
Чи законні дії ДПСУ
У самому ДПСУ пояснюють – були вимушені посилити перевірки на кордоні через велику кількість випадків підробки документів. Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевірить дії співробітників прикордонної служби на законність.
Омбудсмен розповів, що направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати перелік документів, які вимагають у громадян при перетині державного кордону, а також пояснити правові підстави такої вимоги.
Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство,
– наголосив Лубінець.
Він нагадав, що державні органи не повинні перевищувати свої службові повноваження.
Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені!,
– заявив омбудсмен.
Що передувало
- 31 грудня у мережі почали з'являтися відео черг на кордоні. Як розповідали присутні, вони виникли через те, що ті, кого прикордонники не пропускали за кордон, перекривали дорогу для тих, хто повертався в Україну.
- Станом на ранок 31 грудня найбільші черги спостерігалися на кордоні з Польщею.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що все відбувається відповідно до законодавства. Прикордонники мають повне право перевірити документи, які дають підстави людина на виїзд за кордон, зазначив посадовець.
- Також він розповів, що протягом 2023 року у виїзді з країни відмовили майже 50 тисячам громадян, які не підпадали під умови пропуску, та, викрили 3 тисячі підроблених документів.
- Крім того, Демченко зазначив, що за 2023 рік 11 тисяч чоловіків призовного віку намагалися втекти з країни. 8 тисяч осіб спробували потрапити за кордон, оминувши КПП, а ще три тисячі, предв'явивши на контрольно-пропускних пропусках фальшиві документи.