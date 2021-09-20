На кордоні Косова спалахнули протести через заборону в'їзду авто на сербських номерах

Частково визнана Республіка Косово з 20 вересня заборонила в'їзд автомобілів на сербських номерах. Через це на кордоні між країнами спалахнули протести.

На лінії розмежування вже розставили бронетехніку та спеціальну поліцію. Правоохоронці отримали завдання знімати усі номери, які належать Сербії.

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У зв'язку з цим сотні косовських сербів на машинах у знак протесту заблокували дороги, які ведуть до одного з прикордонних пунктів.

Номери потрібно змінювати

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що з понеділка, 20 вересня, сербські номерні знаки необхідно міняти на тимчасові.

Ми не запитували тимчасові номерні знаки, але вони були нав'язані іншою стороною. Поки наші громадяни повинні платити за номери при в'їзді в Сербію, така практика також буде використовуватися при в'їзді в Косово,

– додав глава уряду.

Сербська поліція протягом багатьох років знімає реєстраційні номери з автомобілів, зареєстрованих у Косово. Скоріш за все, нинішня ініціатива є дзеркальним кроком.

Косово заборонило в'їзд на авто зі сербськими номерами: дивіться відео