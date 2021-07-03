На кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів

Прикордонники Литви на кордоні з Білоруссю відкрили попереджувальний вогонь та застосували сльозогінний газ. Такі дії вони здійснили щодо нелегальних мігрантів.

Прикордонники повідомили, що застосували силу до людей, які поводились агресивно та чинили опір прикордонникам.

До теми Для охорони кордону з Білоруссю: Агентство ЄС відправило Литві й Латвії підкріплення

Прикордонники застосували силу щодо незаконних мігрантів

Прикордонники розповіли, що по дорозі з Білорусі в муніципалітет Друскінінкай більшість мігрантів збираються в районі міжнародного контрольно-пропускного пункту Райгард і через долину Райгард.

Під час одного затримання, за попередніми даними, 8 мігрантів поводились агресивно, намагалися атакувати патрулі і чинили опір,

– повідомили у відомстві.

В результаті прикордонники застосували сльозогінний газ та здійснили 2 попереджувальні постріли у повітря.

"Людей, що чинили опір, поклали на землю і вдягли на них кайданки", – повідомили прикордонники.

Що відомо про мігрантів з Білорусі

Прикордонники повідомили, що за останні два дні (станом на 3 червня – 24 канал) спіймали 179 іноземців, які незаконно перетнули кордон з Білоруссю.

Цього року 938 нелегальних мігрантів з Білорусі намагалися проникнути до Литви,

– заявили прикордонники.

Вони зазначають, що цей показник майже в 12 разів вищий, ніж був протягом 2020 року.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко