На кордоні з Литвою затримали ще 2 білоруських опозиціонерів: відео

На кордоні з Литвою увечері 4 червня затримали ще 2 учасників протестів у Білорусі. Це жителі Бреста.

Затримані учасники протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка були оголошені у міжнародний розшук. За даними силовиків, чоловіки перебували у Москві. До Білорусі вони повернулися, щоб потрапити до ЄС.

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Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщина" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, на затриманих склали адміністративні протоколи через начебто незаконний перетин державного кордону Білорусі.

За даними видання "Белсат", білоруським силовикам допомагали представники російських спецслужб. Окрім того, правоохоронці заявили, що затримані начебто є причетними до футбольного руху неонацистів.

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