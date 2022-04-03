На кордоні Мексики та США застрягли понад 1500 українських біженців

Українці, котрі намагалися врятуватися від війни, прибувають до прикордонного мексиканського міста Тіхуана, щоб попросити притулку у США. Відомо, що там уже застрягли 1500 наших земляків.

Енріке Лусеро, директор у справах мігрантів міста Тіхуана, розповів, що наразі у місті перебуває близько 1500 українців. І що ця цифра може збільшитися до 2000 людей.

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Українці просять про притулок у США

Він зазначає, що від початку війни українці приїжджали, але не так масово. Мовилося про кілька десятків людей за день. Лусеро додав, що очікує, що всі мігранти в'їдуть до США. Водночас він підкреслив, що влада Сполучених Штатів не поспішає їх впускати. Тож Тіхуана працює над тим, щоб перетворити спортивний об'єкт на тимчасовий притулок для всіх, хто прибуває.

Інна Левієн, волонтерка зі США, зізнається, що за останні три дні кількість українців, які зібралися біля кордону, збільшилася вчетверо. Вона зауважила, що щойно мігранти прибувають на кордон, їх вносять до списку та надають номер. Це дозволяє їм не стояти постійно в черзі на в'їзд. Сам час очікування переходу може тривати понад 24 години.

Волонтерка зазначила, що Тіхуана відіграла важливу роль у наданні допомоги. У місті всіляко сприяють тому, щоб мігранти мали де заночувати та були забезпеченими усім необхідним.

Зауважимо, що у США оголосили, що готові прийняти до 100 тисяч українських біженців та інших осіб, які рятуються від російської агресії. Відповідне рішення озвучила адміністрація Байдена 24 березня.

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