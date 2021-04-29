На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалася перестрілка: є поранені

Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні 29 квітня значно погіршилася. Ще напередодні на кордоні спалахнув конфлікт між жителями обох країн.

За даними ЗМІ, 29 квітня у хід пішли міномети та гранатомети. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокації.

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Що зараз відбувається: останні новини

Зіткнення на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалися в районі, де межа не має чіткого маркування, а території вважаються спірними. Словесна перепалка переросла у бійку.

Згодом на підмогу своїм підійшли війська і спецвійська МВС Таджикистану, вони почали масований обстріл з мінометів, кулеметів і автоматів. У Киргизстані після зіткнень ввели режим наадзвичайного стану в трьох районах. Зараз він діє в:

Ак-Сайському,

Ак-Татирському,

Самаркандекскому округах.

Заступник голови Баткенсьої області Киргизії Маруфхан Тулаев заявив, що ситуація на кордоні вийшла з-під контролю.

Що відомо про постраждалих

За останніми даними, поранення отримали 10 людей. Щонайменше 4 з них терміново госпіталізували до найближчих лікарень.

Сутички між Киргизстаном та Таджикистаном: дивіться відео

Внаслідок сутичок є поранені: дивіться відео

Чому спалахнув конфлікт