На кордоні покинули пораненого собаку, бо його не пустили прикордонники
На українсько-польському кордоні покинули собаку з пораненою лапою. Його не пропустили польські прикордонники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Happy Animal Paws – організацію, яка допомагає безпритульним тваринам.
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На кордоні покинули собаку
На кордоні з Польщею в районі села Медика господарі покинули собаку. Відомо, що польські прикордонники не пропустили чотирилапого, тому він залишився на пункті пропуску.
У собаки поранена лапа і він кілька днів бродить між українським і польським пунктами пропуску.
Собаку покинули на польському кордоні / Фото Happy Animal Paws
Співрозмовниця благодійної організації розповіла, що хотіла знайти чотирилапого, однак той пішов на польський пункт пропуску. Жінка стверджує, що на тварину всім байдуже, а собака продовжує шукати господарів, які її покинули.
Його покинули власники, бо поляки не пропустили... І тепер він бідний скидається по кордону. Розгублений і наляканий,
– додали в організації.
Волонтери звернулися за допомогою до підписників, аби хтось взяв собаку на перетримку. Наразі пухнастика вдалося тимчасово влаштувати, однак йому шукають постійну домівку та нових люблячих господарів.