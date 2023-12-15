На кордоні з Польщею збили трьох українських водіїв: у МЗС розповіли деталі справи
На українсько-польському кордоні 14 грудня сталась дорожньо-транспортна пригода. Там на заблокованому КПП польський водій збив трьох українців.
На контрольно-пропускному пункті "Рава-Руська" стався наїзд одразу на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул, розповів 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколенко.
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Розпочалося слідство
За словами Ніколенка, громадяни України отримали незначні травми. Вони не потребували госпіталізації. Медичну допомогу їм надали одразу на місці подій.
Водія автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затримала поліція. Розпочалися слідчі дії.
Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі,
– зазначили у МЗС.
Постраждалі українські водії 14 грудня пройшли оформлення на кордоні й разом зі своїм автотранспортом повернулися до України.
У Польщі розбився автобус з українцями
- У Польщі 19 листопада розбився автобус, в якому перебували громадяни України. Трагедія трапилась вдосвіта у селі Верешин Грубешівського повіту Люблінського воєводства, що на сході Польщі. За даними правоохоронців, внаслідок інциденту загинули люди.
- Речниця поліції Грубешова Едіта Кристковяк розповіла виданню Radio Szczecin, що вони встановили – водій автобуса, громадянин України, з невстановлених причин на прямій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в дерево, яке росло на узбіччі.
- Станом на ранок 19 листопада на місці трагедії працювали екстрені служби, які з'ясовували деталі аварії. Відомо, що поліція перекривала дорогу № 844.