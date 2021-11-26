На кордоні з Росією та Білоруссю знайшли зброю і тепловізори
Джерело:СБУ
Працівники Служби безпеки України знайшли прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з Росією та Білоруссю. Зокрема, ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками.
Арсенал незареєстрованої зброї виявили у Чернігівській області. Вони були розміщені на території двох приватних мисливських баз.
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Яку зброю знайшли
Правоохоронці провели обшуки на об'єктах та адресами проживання представників їх адміністрації.
Що вилучили:
- ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 міліметра,
- 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором,
- пістолет Макарова,
- револьвер,
- майже 400 набоїв різного калібру,
- димову шашку.
Також знайшли понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень.
Весь арсенал відправили на експертизу.
Відкрили справу
Почали кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівками. Правоохоронці тепер встановлюють обставини.Зверніть увагу! Раніше розвідка попереджала, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною. Сили країни агресора є і вздовж українського кордону з Білоруссю. Окупант нібито хочуть взяти нашу державу в кільце.
Знайдена зброя / Фото СБУ