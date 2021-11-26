На кордоні з Росією та Білоруссю знайшли зброю і тепловізори

Працівники Служби безпеки України знайшли прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з Росією та Білоруссю. Зокрема, ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками.

Арсенал незареєстрованої зброї виявили у Чернігівській області. Вони були розміщені на території двох приватних мисливських баз.

Важливо На Донбас прибула група російських кадрових військових, – розвідка

Яку зброю знайшли