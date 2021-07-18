На кордоні з Росією напали на українських прикордонників

Вночі 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, стався напад на прикордонний загін. Два охоронці рубежу постраждали.

Зловмисники змогли заволодіти зброєю прикордонників. Наразі бандитів розшукують силовики.

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Напад на прикордонників у Сумській області

На прикордонників вночі 18 липня напали троє невідомих осіб. Їм завдали тілесних ушкоджень і забрали табельну зброю.

Згодом силами Держприкордонслужби і Нацполіції зброю вдалося знайти і повернути. Щоправда, самих нападників наразі розшукують.

У Держприкордонслужбі це назвали спробою залякування.

Кордон посилено охоронять, на місце виїхало керівництво

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. Уже відкрили кримінальне провадження за статтями:

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Зауважимо, що окремі санкції статей передбачають позбавлення волі терміном до 15 років.



Державний кордон наразі посилено охороняють. На місце інциденту приїхав глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.