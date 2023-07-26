Росію закривають для чоловіків? Що вирішив підписати Путін

Держдума Росії ухвалила зміни до законодавства. Згідно з ними громадянам Росії, які отримають повістки по призову до ЗС Росії у відповідному реєстрі, буде заборонений виїзд за кордони держави-агресорки.

План-капкан по-російськи

Тепер російським громадянам більше не потрібно розписуватися у повістках, які вони отримують з воєнкоматів. Не потрібно буде навіть отримувати ці повістки з поштових скриньок за місцем проживання чи роботи.

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Достатньо того, щоб повістка потрапила до електронного реєстру. Як тільки президент Росії Владімір Путін підпише ці зміни до законодавства, можна буде чітко сказати, що Росія закриває кордони для своїх потенційних призовників.

Очевидно, що Путін та інші керівники Росії зробили висновки з тією масової втечі призовників, яке супроводжувало путінську мобілізацію. Очевидно, що більшість громадян Росії хотіли б, щоб їхня армія окупувала Україну та інші колишні радянські республіки і приєднала ці території до Росії.

Ось тільки брати безпосередню участь у цій путінській авантюрі росіяни не бажають. Вони бажають стежити за діями своєї армії по телевізору. Коли Путін оголосив мобілізацію, то отримав справжній народний референдум щодо своєї воєнної авантюри. Можна сказати – голосування ногами.

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Тепер російський президент, який налаштований на багаторічну війну на виснаження, може сподіватися, що ті, кого він збирається перетворити на "гарматне м'ясо" для своїх подальших війн в Україні та інших колишніх радянських республіках, нікуди вже від нього не зможуть втекти.

Як і зміни до законодавства, пов'язані з підвищенням призовного віку. Всі ці рішення російського керівництва мають забезпечити Росії мобілізаційний потенціал на весь час її війни з Україною. Як бачимо, а якраз з цього можна зробити безпосередній висновок, Путін не збирається закінчувати цю війну.