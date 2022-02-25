На кордоні України у західних регіонах збільшуються черги: на одному пункті 2 500 авто
Джерело:Держприкордонслужба
На західному кордоні України збільшується пасажиропотік, а відтак – і черги.
Прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. Про це мовиться у повідомленні Держприкордонслужбі України.
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Обстановка на західному кордоні станом на 18:00
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Польща
На виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею у чергах була така кількість автівок:
- "Ягодин" – 2 500;
- "Устилуг" – 1 400;
- "Грушів" – 700;
- "Рава-Руська" – 900;
- "Угринів" – 1 150;
- "Краківець" – 1200;
- "Шегині" – 1 600;
- "Смільниця" – 900.
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Словаччина
На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом приблизно 270 автомобілів.
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Угорщина
Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.
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Румунія
На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1 100 легкових авто.
Тож у Держприкордонслужбі наполегливо попросили врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону на західній ділянці кордону.
Зазначимо, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. Максимально збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення,
– кажуть прикордонники.