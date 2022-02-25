На кордоні України у західних регіонах збільшуються черги: на одному пункті 2 500 авто

На західному кордоні України збільшується пасажиропотік, а відтак – і черги.

Прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. Про це мовиться у повідомленні Держприкордонслужбі України.

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Обстановка на західному кордоні станом на 18:00

Польща

На виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею у чергах була така кількість автівок:

"Ягодин" – 2 500;

"Устилуг" – 1 400;

"Грушів" – 700;

"Рава-Руська" – 900;

"Угринів" – 1 150;

"Краківець" – 1200;

"Шегині" – 1 600;

"Смільниця" – 900.

Словаччина

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом приблизно 270 автомобілів.

Угорщина

Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.

Румунія

На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1 100 легкових авто.

Тож у Держприкордонслужбі наполегливо попросили врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону на західній ділянці кордону.

Зазначимо, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. Максимально збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення,

– кажуть прикордонники.