На кордоні утворилися затори: у мережі повідомляють, що люди вже добу стоїть у черзі

Перед Новим роком на кордоні утворилися затори. У соцмережах повідомляють, що частина людей вже добу стоять у черзі. Раніше у ДПСУ заявляли, що на пропускних пунктах посилили перевірки через зростання випадків підробки документів.

Користувачі зазначають, що черги утворилися як на в'їзд, так і на виїзд з України. Яка ситуація на кордоні, пише 24 Канал.

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Затори на кордоні

У мережі поширюють відео черг на кордоні. Люди пишуть, що стоять вже понад добу.

Також зазначають, що черги утворилися, бо ті, кого не випускають, перекрили дорогу для тих, хто в'їжджає.

Затори на кордоні: дивіться відео з мережі

Люди перекривають дорогу. Не пропускають транспорт. Тривають словесні перепалки.

Ситуація на кордоні: дивіться відео з мережі

Ситуація на кордоні: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)

Де є найбільші черги: дані ДПСУ

Яка ситуація на кордоні, станом на 9 ранку повідомило Західне регіональне управління ДПСУ. Людей попросили враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Зауважимо, що згідно з поширеними даними, найбільші черги зранку 31 грудня спостерігалися на кордоні з Польщею. Зокрема:

"Ягодин" – 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 80 легкових авто, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 50 авто, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" – 40 авто, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 215 легкових авто, 31 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 13 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється у двох напрямках;

"Смільниця" – 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Також черги спостерігаються на деяких контрольно-пропускних пунктах на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Молдовою.

Ситуація на кордоні станом на 09:30 / Інфографіка ДПСУ

Що цьому передувало