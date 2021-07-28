На кордоні Вірменії та Азербайджану відчутне загострення: є загиблі і поранені

На вірменсько-азербайджанському кордоні 28 липня відновили бойові дії. Сторони повідомляють про загиблих та поранених. Також Баку та Єреван звинувачують один одного в ескалації конфлікту.

У Міноборони Вірменії кажуть, що напад розпочали вранці 28 липня саме військові Азербайджану. За попередньою інформацією, 3 вірменських військових загинули, ще 2 – поранені. Поки бої тривають.

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У Баку кажуть, що вірмени відкрили вогонь з гранатометів

У військовому відомстві Азербайджану заперечують: у Кельбаджарському районі обстріляли саме азербайджанців. Час атаки називають інший – трохи після опівночі 28 липня. У Баку наголосили, що вірменська сторона відкривала вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Поранення отримали двоє військових, їх життю нічого не загрожує.

Ми ще раз заявляємо, що Вірменія несе повну відповідальність за ескалацію вздовж державного кордону між країнами,

– зазначили у Міноборони Азербайджану.

Від попередньої перестрілки пройшло лише кілька днів

Попередній раз перестрілка між сторонами конфлікту сталась менше ніж тиждень тому – 23 липня. Тоді жертвою став один азербайджанський військовий, троє вірменських – були поранені. Знову сторони звинуватили у ситуації у Кельбаджарському районі одна одну.

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