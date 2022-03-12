На кордоні виявили чоловіка, комісованого через "важкі пологи"

У суботу 12 березня на пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові – у документах було вказано, що його комісували через вагітність.

53-річний чоловік з відповідним записом їхав у Молдову. У військовому квитку було вказано, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.

До теми Від банки консервацій як зброї і до подолання коронавірусу: жартівливий рейтинг рекордів України

Там було вказано, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині визнала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року – "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" – з ускладненим перебігом.



Військовий квиток чоловіка / Фото Держприкордонслужба

Мандрівника прикордонники передали в поліцію. Там будуть розбиратися, чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

Вас може зацікавити, як окупанти часто кидають техніку та втікають: дивіться відео