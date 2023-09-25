На кордоні України затримали десятки iPhone 15 на майже 3 мільйони гривень
Джерело:Держприкордонслужба
Нещодавно відбулась презентація нового iPhone 15. Українські прикордонники вже зафіксували кілька спроб перевезти незадекларовані ґаджети до нашої держави.
Українські прикордонники зафіксували чотири спроби незаконно провезти через кордон Apple iPhone 15. Техніку на майже 2,8 мільйона гривень вилучили.
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Прикордонники затримали зловмисників на трьох пунктах пропуску
Ґаджети спробували провезти через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Шегині" Львівської області та через пункт пропуску "Порубне" на Буковині.
Зокрема, на пункті пропуску "Рава-Руська" 25 вересня зі смартфонами зупинили 32-річного українця на BMW. Для проходження контролю чоловік обрав смугу "зелений коридор".
Його машину вирішили перевірити ретельніше. Під час огляду прикордонники знайшли партію незадекларованих ґаджетів. У багажному відділенні та серед особистих речей знайшли 35 телефонів Apple IPhone 15 Pro.
В іншому випадку під час огляду легковика Opel, який їхав через пункт пропуску "Шегині", серед особистих речей знайшли два IPhone 15 Pro Max.
Ще 8 телефонів IPhone 15 Pro Max виявили прикордонники Чернівецького загону на пункті пропуску "Порубне". Ґаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.
За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили. Орієнтовна вартість ґаджетів складає майже 2,8 мільйона гривень.
Незвична контрабанда
- Через війну в Україні потік людей через кордони Польщі зріс. В цьому році митники виявляли на кордоні чимало цікавої контрабанди, яку везли іноземці різних національностей.
- Вони намагалися перевезти плащ зі шкіри пітона, живу степову черепаху, людське волосся та інші заборонені речі. Через це їхнім власникам довелося відповідати перед законом.
- Нерідко на польському кордоні вилучають харчові продукти, бо правилами заборонено везти будь-що із м'яса та молока. Кілька тижнів пасажир зі США намагався ввезти понад 14 кілограмів м'ясних продуктів – його оштрафували на 400 злотих (3 675 гривень).
- 12 липня співробітники митно-податкової служби скерували на детальний огляд автобус, який в'їжджав до Польщі з України. У схованці під дахом виявили поліетиленові пакети з натуральним людським волоссям. Пасма довжиною від 70 до 75 сантиметрів важили в цілому 8,6 кілограма. Їхню ринкову вартість оцінили майже в 95 тисяч злотих (872 000 гривень).