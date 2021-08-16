На кордоні затримали "вантажівку-бібліотеку" з книгами й пресою Росії
Джерело:ДПСУ
Росіянин намагався незаконно привезти в Україну сотні російських книг. Його викрили прикордонники на пункті пропуску Нові Яриловичі Чернігівської області.
Книги вилучили
Російську літературу водій намагався переправити через кордон під виглядом інструментів. Він сховав книги у тягачі під капотом та на даху.
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Спільна оглядова група у складі прикордонників та митників виявила товар російського виробництва,
– розповіли у ДПСУ.
Загалом росіянин приховав у автомобілі Skania понад 400 примірників:
- російської преси;
- художньої літератури.
Друковану продукцію та вантажівку вилучили. На правопорушника склали відповідні документи.
Наразі прикордонники встановлюють, чи має друкована продукція пропагандистський характер.
На кордоні викрили вантажівку з російською пресою / Фото ДПСУ