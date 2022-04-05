Корегували обстріли по цивільних: у Маріуполі розповіли про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ

5 квітня 2022 , 19:21
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Джерело:

Маріупольська міська рада

У Маріупольській міській раді повідомили, що отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ у місті.

Згідно з інформацією, представники ОПЗЖ не тільки підтримали окупантів, а й виступали інформаторами ворожої армії. Фактично вони корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

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У Міськраді Маріуполя повідомили, що знищували окупанти з перших днів війни:

  • Об’єкти життєзабезпечення міста.
  • Комунальні підприємства та техніку.
  • Склади з продовольством та медикаментами.
  • Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі.
  • Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.
  • Спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.
  • Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.

"Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації", – повідомили в Маріупольській міській раді.

Крім того, зазначили, що всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Проте вважають, що вся країна повинна знати прізвища тих, хто допомагав вбивати маріупольців.

  • Іващенко Костянтин Володимирович
  • Хаджинов Дмитро Михайлович
  • Хармишев Євген Олександрович
  • Сотнікова Наталя Анатоліївна
  • Карпенко Олена Василівна

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Автор: Марія Лелека