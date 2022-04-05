Корегували обстріли по цивільних: у Маріуполі розповіли про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ

У Маріупольській міській раді повідомили, що отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ у місті.

Згідно з інформацією, представники ОПЗЖ не тільки підтримали окупантів, а й виступали інформаторами ворожої армії. Фактично вони корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

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У Міськраді Маріуполя повідомили, що знищували окупанти з перших днів війни:

Об’єкти життєзабезпечення міста.

Комунальні підприємства та техніку.

Склади з продовольством та медикаментами.

Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі.

Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.

Спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.

Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.

"Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації", – повідомили в Маріупольській міській раді.

Крім того, зазначили, що всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Проте вважають, що вся країна повинна знати прізвища тих, хто допомагав вбивати маріупольців.

Іващенко Костянтин Володимирович

Хаджинов Дмитро Михайлович

Хармишев Євген Олександрович

Сотнікова Наталя Анатоліївна

Карпенко Олена Василівна

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