Чи брали Сили оборони в полон солдатів Кім Чен Ина на Курщині: що кажуть у ЗСУ

В ОТУ "Сіверськ" відповіли, чи брали вони в полон північнокорейських солдатів.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник сказав, що Кремль намагається перекинути війська КНДР поближче до Курської області. Ця заява прозвучала в ефірі "Суспільного".

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Поки що бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР,

– сказав Мисник.

Українська розвідка підтверджує прибуття перших підрозділів КНДР у Курську область. Найманців з КНДР везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами. Західні ЗМІ та НАТО також говорять про те, що Росія перекинула на фронт свіже м'ясо з-за кордону.

У НАТО відреагували на це. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що такі дії Москви є значною ескалацією війни проти України. Він закликав Путіна зупинити це. Також, за словами Рютте, відправлення військ КНДР у Росію показує ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО.

А в Пентагоні чітко вказали: якщо КНДР долучиться до війни в Україні – США не будуть обмежувати Київ у використанні американських озброєнь.