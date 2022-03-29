Корнієнко назвав країни, які можуть бути гарантами безпеки України

Україна вимагає гарантії безпеки для себе після війни, яку розпочала Росія. Які країни можуть виступити гарантами, розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За словами Корнієнка, українська влада обговорювала список країн, які могли б виступити гарантами безпеки.

"Нам би хотілося бачити друзів України. В першу чергу Велику Британію. Сполучені Штати Америки. Можливо країни-партнери у нормандському процесі, які вже вісім років з нами проходили цей шлях", – розповів Корнієнко.

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Політик також заявив, що в цьому списку може бути й Туреччина.

"Можливо Туреччина, як один з достатньо потужний зараз світових лідерів. Для нас це пов'язано з Чорноморським басейном, де Туреччина є одним з ключових геополітичних гравців", – зазначив Корнієнко.

За його словами, ці гарантії безпеки мають бути ратифіковані парламентами цих країн, що є звичайною процедурою для таких випадків. Верховна Рада у своїй діяльності неодноразово ратифіковувала міжнародні договори.

Нагадаємо, що ще 17 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що його пріоритетом на переговорах з Росією за участі міжнародних партнерів є закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності.