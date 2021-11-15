Корнієнко пояснив, чому ухвалення багатьох рішень у Раді зриваються

Чимало рішень у парламенті зриваються через недостатній рівень комунікації з депутатами та групами. Зокрема, роботу суттєво ускладнила пандемія коронавірусу.

Перший заступник голови українського парламенту Корнієнко наголосив: добре, якщо наразі у залі засідань збираються 210 – 215 нардепів монобільшості. За словами політика, необхідний мінімум – 226 голосів – іноді не можуть набрати навіть при великому бажанні.

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Водночас депутати часто не досиджують до кінця пленарного засідання.

Іноді ми просто не до кінця комунікуємо якісь речі з нашими партнерами, насамперед із депутатськими групами,

– наголосив Корнієнко.

Окрім того, віцеспікер заявив: часто проблеми з ухваленням рішенням пов'язані з особистими планами нардепів.

За словами Корнієнка, пропозиції "давайте ще тиждень попрацюємо", "ще день посидимо" зустрічають з побоюваннями.

"Адже вони заздалегідь планували якісь закордонні поїздки, зустрічі з виборцями в округах і, зрозуміло, змінювати графік за два тижні до запланованого дуже важко", – заявив політик.

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