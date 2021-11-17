Корнієнко розповів, коли Рада проголосує за "тисячу за вакцинацію"

Президент Зеленський виступив з ініціативою виплатити людям, що отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, 1000 гривень. Перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що до цього законопроєкту парламент може взятись вже цього тижня.

За словами Корнієнка, законопроєкт у першому читанні можуть розглянути вже у четвер, 18 листопада.

Варто прочитати Тисяча Зеленського: хто зможе отримати та на що дозволять витратити виплати для вакцинованих

До законопроєкту можуть внести багато правок

Це може трапитись, якщо 17 листопада на розгляд документа збереться профільний комітет. З першим голосуванням, вважає перший віцеспікер, проблем не буде.

Далі ж буде друге читання і буде багато правок – так званий "поправковий спам". Ну то будемо з цим працювати в комітеті та у залі,

– пояснив Корнієнко.

Точний механізм видачі коштів Корнієнко не озвучив

Політик поки не пояснив, як саме діятиме механізм видачі коштів. Корнієнко зазначив, що порядок розроблятимуть профільні міністерства.

Я думаю, що ми маємо говорити, що це в першу чергу підтримка індустрій – тих, які постраждали, креативних, спортивних,

– додав нардеп.

Корнієнко про тисячу за вакцинацію / Дивіться відео:

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Що відомо про тисячу за вакцинацію: