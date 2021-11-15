Корнієнко розповів про нереалізовану мрію команди Зеленського

Команда Володимира Зеленського хотіла перевезти органи влади з центру Києва в інші райони столиці. Однак ці задуми так і залишилися лише в планах.

Переїзд органів влади пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, зокрема зі створенням умов для роботи державної охорони. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю.

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Вона (ідея – 24 канал) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом, рано чи пізно хтось її здійснить,

– сказав Корнієнко.

За його словами, поки що на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація. Це при тому, що в мера Віталія Кличка вже давно є такі плани, та й КМДА переїхати легше – "вони компактніші".

Органи влади переїдуть, коли суспільно стане сучаснішим

Політик вважає, що мрія про переїзд здійсниться тоді, коли суспільство стане сучаснішим. Тоді це, мовляв, станеться само собою.

"Політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві – 24 канал) до офісного центру", – наголосив нардеп.

До речі, Корнієнко планує замінити меблі у своєму новому кабінеті на "більш європейські".

Нагадаємо, політика призначили першим віцеспікером парламенту. Тому з посади голови партії "Слуга народу" він пішов. Тепер партійці обиратимуть нового керівника. Сам Корнієнко пропонує на посаду Олену Шуляк.