Корнієнко розповів про поступки Росії, на які Україна може піти

Олександр Корнієнко прокоментував варіанти ймовірних поступків Росії, на які Україна може піти. Зокрема зазначив, що насправді неможливо говорити про будь які поступки з нашого боку чи виконання ультиматумів.

Відповідну заяву в ефірі російського видання Новое время розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Відповідну заяву політик зробив 28 березня – на 33 день війни, яку Росія почала проти України.

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Корнієнко розповів про поступки для Росії

Посадовець пояснив, що будь-які перемовини та дипломатичні дії важливі, адже потрібно всіма шляхами рухатись до перемоги України.

Після всього, що Росія натворила за цей місяць на території України, неможливо говорити про будь-які ультиматуми та поступки з нашого боку,

– пояснив Корнієнко.

Додав, що розуміє – дипломатична складова має бути й влада має за неї боротись. Адже увесь світ нам в цьому допомагає.

За словами Корнієнка, українська влада обговорювала список країн, які могли б виступити гарантами безпеки. Перш за все, хотіли б бачити друзів України – Велику Британію. Сполучені Штати Америки, можливо країни-партнери у нормандському процесі, може й Туреччина.

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