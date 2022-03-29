Корнієнко розповів про поступки Росії, на які Україна може піти
Джерело:фейсбук Олександра Корнієнка
Олександр Корнієнко прокоментував варіанти ймовірних поступків Росії, на які Україна може піти. Зокрема зазначив, що насправді неможливо говорити про будь які поступки з нашого боку чи виконання ультиматумів.
Відповідну заяву в ефірі російського видання Новое время розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Відповідну заяву політик зробив 28 березня – на 33 день війни, яку Росія почала проти України.
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Посадовець пояснив, що будь-які перемовини та дипломатичні дії важливі, адже потрібно всіма шляхами рухатись до перемоги України.
Після всього, що Росія натворила за цей місяць на території України, неможливо говорити про будь-які ультиматуми та поступки з нашого боку,
– пояснив Корнієнко.
Додав, що розуміє – дипломатична складова має бути й влада має за неї боротись. Адже увесь світ нам в цьому допомагає.
За словами Корнієнка, українська влада обговорювала список країн, які могли б виступити гарантами безпеки. Перш за все, хотіли б бачити друзів України – Велику Британію. Сполучені Штати Америки, можливо країни-партнери у нормандському процесі, може й Туреччина.
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