У Конституції слова "Китай" немає, – Корнієнко про співпрацю з КНР та ЄС

14 липня 2021 , 22:17
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Джерело:

24 канал

Китай наразі є найбільшим торговельним партнером України. Однак держава все одно залишається на шляху до інтеграції в Євросоюз та прагне вступити в НАТО.

Про це у програмі "Що це було?" заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Зокрема, Китай є великим партнером, з яким працює Україна, й у цьому немає якоїсь конспірології.

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Україна збільшує прямі інвестиції

За словами Корнієнка, Україна працює над тим, щоб збільшувати кількість прямих інвестицій. Держава очікує їхнє надходження з різних країн.

Водночас зі сторони Китаю завжди є бажання збільшувати кількість товарообігу. 

Ми займаємося партійною дипломатією. У Конституції словами "Китай" немає. Однак є євроатлантична інтеграція. Ми точно Конституцію маємо виконувати,
– наголосив нардеп. 

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Корнієнко зауважив, що Україна й надалі перебуває на шляху до євроінтеграції та отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Також держава шукає додаткові ресурси для реалізацій інфраструктурних й соціальних проєктів, які будуть рухати економіку.

Випуск програми "Що це було?": дивіться відео

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Автор: Тетяна Кійовська