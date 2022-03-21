Корнієнко розповів, що розгляне Рада на найближчому пленарному засіданні

Попри війну в Україні, народні депутати мають намір зібратися на позачергове засідання наступного тижня. Планують ухвалити низку економічних законів.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що розгляне Рада на найближчому пленарному засіданні

Так, Верховна Рада планує розглянути наступні питання:

реформи митниці

продовольчої безпеки

відновлення економіки та роботи підприємств.

Корнієнко заявив, що з метою безпеки не може казати точно, але є всі плани, щоб наступного тижня парламент знову зібрався і плідно попрацював.

Нам для перемоги потрібно відновлювати економіку та роботу підприємств: перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, про продовольчу безпеку. Це ті теми, які будуть обговорюватися на найближчих зустрічах парламенту,

– сказав перший віцеспікер.

За його словами, серед економічних ініціатив на засіданні розглядатиметься реформа митниці, яка спростить всі митні процедури для пришвидшення завезення предметів, необхідних для України.

Дивіться відео коментаря Олександра Корнієнка:

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