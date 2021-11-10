Корнієнко відреагував на продаж акцій каналів Порошенка

Петро Порошенко продав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал". Такі дії п'ятого президента пов'язані з ухваленням закону про олігархів.

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. У відповідь на запитання про те, чи продаж прав телеканалів є наслідком того, що ухвалили закон про олігархів, він сказав: "Це прямий наслідок, абсолютно".

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Водночас Олександр Корнієнко не вважає, що Петро Порошенко намагається приховати телеканали.

Ні, (намагається – 24 канал) позбутися медійної власності. Це одна з ознак олігарха, які у нього залишилися. Відповідно це зрозумілий хід,

– сказав перший віцеспікер.

Корнієнко: Механізм працює

5 листопада Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Документ встановлює чіткі критерії для визначення олігархів зокрема.

Такий самий сплеск "канально-економічної активності", за словами Олександра Корнієнка, фіксували після чуток про те, що Рада нацбезпеки та оборони вводитиме санкції.

"Одразу за день телеканал "Прямий" змінив власника. Це справа опозиції, ми їх не можемо за це засуджувати", – додав політик.

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Водночас він зазначив, що механізм існування закону про олігархів точно працює та пришвидшує певні процеси, збільшення прозорості медіаринку зокрема.

Я далекий від ілюзій, що стала прозоріша структура власності цих каналів. У них це все дивно відбулося,

– сказав Олександр Корнієнко.

На думку першого віцеспікера парламенту, у Петра Порошенка може бути ще кілька ознак, які потрапляють під дії закону. У відповідь на питання про те, чи буде п'ятий президент у списку олігархів, Корнієнко сказав: "Я не знаю, це як вирішить РНБО".

Порошенко продав акції телеканалі: коротко