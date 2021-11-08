Корнієнко вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко складає повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Все тому, що він планує зосередитися над реформою роботи Ради як перший віцеспікер.

Корнієнко наголосив, що на новій посаді має персональне завдання від президента Зеленського й від політичної команди загалом. Воно полягає не лише у реформі Верховної Ради.

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Корнієнко назвав свої завдання у Раді

Політик пояснив, що мовиться, зокрема, про законодавче забезпечення та втілення у життя низки амбітних планів. Наприклад, Плану трансформації України, представленого нещодавно у Трускавці. Крім цього, політик працюватиму й над побудовою якісніших відносин з виконавчою владою та місцевим самоврядуванням. "І, звичайно, це ефективна й результативна робота українського парламенту та рух до його відкритості", – підкреслив нардеп.

Політик скликає з'їзд партії

​Корнієнко пояснив, що всі ці завдання є дуже масштабними. Мовляв, вони вимагають повної віддачі й ледь не цілодобової роботи. Водночас чимало викликів стоїть й перед "Слугою народу". Тож від партійного керівництва також потрібно залученості фактично 24 на 7.

Я хотів би скоцентруватися на роботі у Верховній Раді й продовженні парламентських реформ, на які мене делегувала партія, президент та український народ,

– зазначив Корнієнко.

Саме тому він скликає з'їзд партії "Слуга народу" і звертатиметься до нардепів із заявою про складання повноважень її голови. Політик розповів, що захід відбудеться у Києві – з дотриманням усіх актуальних карантинних норм. Саме там, ймовірно, й оберуть його наступника або наступницю.

Корнієнко про те, чому складає повноваження глави партії: дивіться відео

"Я залишаюсь у партії. В мене наразі у житті є один партійний квиток, один і залишиться. Завжди буду носити його з гордістю, згадуючи кожну мить добрих справ, які ми з вами зробили заради нашої України. Буду брати активну участь у житті партії", – запевнив Корнієнко.

Колега Корнієнка показала його заяву

"Слуга народу" Галина Янченко опублікувала у своєму телеграмі фотографію заяви поки ще чинного голови партії. Вона підтвердила, що нового очільника політсили нардепи оберуть на з'їзді, орієнтовно – у листопаді.



Заява Корнієнка про складання повноважень голови партії / Фото з телеграму Янченко

У жовтні Корнієнко став віцеспікером Ради

Політика обрали на цю посаду 19 жовтня. Відповідне призначення підтримали 256 народних депутатів, проти проголосували 4, утримались – 80.

Перед цим Руслана Стефанчука, який обіймав цю посаду раніше, призначили головою Верховної Ради. Сталося це після відкликання Дмитра Разумкова.

Зазначимо, що Корнієнко був керівником передвиборчого штабу президентської політсили у 2019 році. З листопада того ж року він очолював партію "Слуга народу".

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